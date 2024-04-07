Андрей Мостовой: «У Педро большой талант, главное его реализовать»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о команднике 18-летнем Педро. В 23-м туре РПЛ бело-голубые обыграли «Балтику» (1:0).

— Вы сегодня с конкретным заданием выходили на замену? Или общая установка была?

— Мне подсказали, что игрок «Балтики», который будет мне противостоять, часто подключается в атаку. Также ловил контратаки, было много свободных зон. Такие задачи были.

— Что можете сказать о Педро? Это ваш главный конкурент за место в составе «Зенита»?

— У парня большой талант, главное его реализовать. В двух матчах подряд хорошо вышел. Со «Спартаком» вообще чудеса...второй гол был красивый. Да, можно сказать, что он мой конкурент по позиции, и Артур тоже. Но ничего, проходили и таких, ничего страшного! (Улыбается.)