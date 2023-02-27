Егорычев — о Гончаренко: «С ним в «Урале» многое изменилось»
Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в интервью «СЭ» поделился мнением о работе под руководством Виктора Гончаренко.
— Зимой Виктор Гончаренко признавался: одна из вещей, которые нужно прокачать в «Урале», — физика игроков. У него тяжелые сборы?
— Конечно, устаешь. Но если в отпуске готовиться и держать себя в тонусе, то терпимо. Сложно было, когда я не готовился — на любительском уровне и во второй лиге. В те времена не следил за восстановлением, питанием, сном. Не работал в тренажерном зале. Из-за этого нагрузки переносились в разы тяжелее — приходилось включать морально-волевые.
— Самые убийственные сборы в карьере?
— На просмотре в «Афипсе» (в сезоне-2017/18 клуб провел последний сезон в зоне «Юг» ПФЛ и был расформирован. — Прим. «СЭ»). Все, кто туда приезжал, должны были в первый день пробежать на скорость 12 километров. Я справился, потому что готовился. Но вот со мной бежал вратарь — он был в шоке! Я поддерживал его как мог: «Давай, мужик, терпи!»
На следующий день нам устроили спринты «лесенкой»: 600 метров, 300, 100. Это тоже нереально сложно. Тренировались мы в двухразовом режиме. На четвертый день была просмотровая игра. После которой меня и отцепили...
Очень хорошо запомнил то время — ноги гудели так, что утром не мог сесть на унитаз! За четыре дня будто прошел полноценные сборы.
— С приходом Гончаренко «Урал» идет чуть ли не в чемпионском темпе. За счет чего вы так прибавили?
— Многое изменилось. Во-первых, за счет трансферов выросла конкуренция. Во-вторых, у Гончаренко в принципе немного иной подход к тренировкам — и другая интенсивность. Тренер стал много общаться с игроками, обращать внимание на нюансы: мотивацию, агрессию в игре. Мы начали активнее работать в прессинге и заставлять соперников ошибаться. Все это дало результат, который хочется перенести на вторую часть сезона, а также на Кубок.
Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года после увольнения Игоря Шалимова.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2