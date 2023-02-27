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Егорычев — о Гончаренко: «С ним в «Урале» многое изменилось»

Андрей Егорычев поделился мнением о работе под руководством Виктора Гончаренко
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в интервью «СЭ» поделился мнением о работе под руководством Виктора Гончаренко.

— Зимой Виктор Гончаренко признавался: одна из вещей, которые нужно прокачать в «Урале», — физика игроков. У него тяжелые сборы?

— Конечно, устаешь. Но если в отпуске готовиться и держать себя в тонусе, то терпимо. Сложно было, когда я не готовился — на любительском уровне и во второй лиге. В те времена не следил за восстановлением, питанием, сном. Не работал в тренажерном зале. Из-за этого нагрузки переносились в разы тяжелее — приходилось включать морально-волевые.

— Самые убийственные сборы в карьере?

— На просмотре в «Афипсе» (в сезоне-2017/18 клуб провел последний сезон в зоне «Юг» ПФЛ и был расформирован. — Прим. «СЭ»). Все, кто туда приезжал, должны были в первый день пробежать на скорость 12 километров. Я справился, потому что готовился. Но вот со мной бежал вратарь — он был в шоке! Я поддерживал его как мог: «Давай, мужик, терпи!»

На следующий день нам устроили спринты «лесенкой»: 600 метров, 300, 100. Это тоже нереально сложно. Тренировались мы в двухразовом режиме. На четвертый день была просмотровая игра. После которой меня и отцепили...

Очень хорошо запомнил то время — ноги гудели так, что утром не мог сесть на унитаз! За четыре дня будто прошел полноценные сборы.

— С приходом Гончаренко «Урал» идет чуть ли не в чемпионском темпе. За счет чего вы так прибавили?

— Многое изменилось. Во-первых, за счет трансферов выросла конкуренция. Во-вторых, у Гончаренко в принципе немного иной подход к тренировкам — и другая интенсивность. Тренер стал много общаться с игроками, обращать внимание на нюансы: мотивацию, агрессию в игре. Мы начали активнее работать в прессинге и заставлять соперников ошибаться. Все это дало результат, который хочется перенести на вторую часть сезона, а также на Кубок.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года после увольнения Игоря Шалимова.

Полное интервью Андрея Егорычева «СЭ» здесь

Андрей Егорычев
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
2
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
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 - : -
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