Монсон поддержал Малкома и Клаудиньо после получения гражданства РФ

Экс-боец ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» отреагировал на получение игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Поддерживаю Малкома и Клаудиньо. У любого должен быть свободный выбор гражданства вне зависимости от страны, в которой они живут», — сказал Монсон «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ Малком принял участие в 16 встречах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил два мяча и сделал четыре ассиста в 11 матчах.

24 февраля был подписан указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.