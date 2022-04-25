Литвинов: «Спартаку» пора принимать радикальные меры, тяжело постоянно отдавать очки»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов объяснил, почему красно-белые проиграли «Ростову» (2:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«В очередной раз уступаем на последних минутах, пропускаем где-то из-за своих ошибок или из-за ошибок судей. Нам пора принимать радикальные меры, тяжело постоянно отдавать очки, учитывая турнирное положение», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Также 20-летний футболист высказался относительно судейства в матче.

«Я пересмотрел пенальти, все были, я не спорю. Потому что когда споришь в игре, складывается впечатление, что все против тебя — незасчитанный гол, кажется, несправедливо: игрок «Ростова» сначала фолил на Мише, а уже потом мяч в руку попал. По моему мнению, гол Игнатова надо было засчитывать. Но это нормально, когда люди ошибаются, это человеческий фактор», — добавил Литвинов.

Полузащитник считает, что «Спартак» не вылетит в ФНЛ.

«Зона стыков, вылет в ФНЛ? Этого точно не будет. Кубок России — единственная наша надежда спасти этот сезон, я это понимаю. Хоть какой-то титул мы должны забирать в этом году, тем более столетие клуба», — заявил Литвинов.

«Спартак» располагается на 10-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 26 играх.