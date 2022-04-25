Актер Селин заявил, что не считает Дзюбу легендой «Зенита»

Актер и болельщик «Зенита» Сергей Селин поделился мнением о победе команды в Тинькофф чемпионате России сезона-2021/22 и о нападающем Артеме Дзюбе.

«Зенит» станет чемпионом, — приводит слова Селина «Спорт День за Днем». — У меня нет сомнений. Напиться, может, по этому поводу? Поздравить нужно всем городом. Устроить массовые гуляния. Я порекомендовал бы.

Можно ли назвать Дзюбу легендой «Зенита»? На мой взгляд, нет. Легенда — это Аршавин, Кержаков и дальше по списку. Вот это легенды. Артем пока еще нет. Он очень много на слуху, в том числе и его скандальные истории. Кержаков и Аршавин — они на поле становились легендами. Пусть не обижается Артем, но рановато еще. Да, он харизматичный, своеобразный, но не на таком уровне.

Эти двое ребят делали историю российского футбола. Включая чемпионат Европы, когда Андрей отсидел два матча, а потом вышел и сделал игру. Тогда впервые завоевали призовое место. Это делали Андрей и Саша. У Артема нет таких ярких моментов, что он вышел, и вся страна сказала: «Ах, да, ребята. Все-таки это Дзюба». Я так думаю».

После 25 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.