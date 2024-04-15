Полузащитник «Пари НН» Майга порвал крестообразную связку в матче с «Оренбургом»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга порвал крестообразную связку в матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

Футболист будет прооперирован в Германии.

До этого в игре 23-го тура против «Краснодара» (3:4) аналогичную травму получил другой полузащитник нижегородцев Константин Марадишвили, который также пройдет лечение в Германии.

В сезоне-2023/24 29-летний Майга провел в составе «Пари НН» 24 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Футболист — уроженец Мали, но у него также есть российское гражданство.