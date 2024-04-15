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Сегодня, 20:13

В «Пари НН» подтвердили разрыв крестообразной связки у Майга

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давил Мелик-Гусейнов рассказал «СЭ» о травме полузащитника Мамаду Майга.

Ранее «СЭ» сообщил, что Майга порвал крестообразную связку в матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3). До этого в игре 23-го тура против «Краснодара» (3:4) аналогичную травму получил другой полузащитник нижегородцев Константин Марадишвили.

«У Мамаду разрыв крестообразной связки. Скорее всего, пойдем по тому же сценарию, как и с Марадишвили, проведем операцию в Германии. В этом сезоне Мамаду больше не сыграет. Но постараемся максимально ускорить его восстановление», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В сезоне-2023/24 29-летний Майга провел в составе «Пари НН» 24 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Футболист — уроженец Мали, но у него также есть российское гражданство.

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Полузащитник «Пари НН» Майга порвал крестообразную связку в матче с «Оренбургом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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