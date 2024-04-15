В «Оренбурге» рассказали, при каком условии Деограсия останется в клубе
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном продлении контракта с главным тренером команды Давидом Деограсии.
«У него есть опция автоматического продления контракта на год, если он решает поставленную задачу — сохранить прописку в РПЛ», — приводит слова Андреева «Спорт День за Днем».
Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 23 играх.
Источник: «Спорт День за Днем»
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