В «Оренбурге» рассказали, при каком условии Деограсия останется в клубе

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном продлении контракта с главным тренером команды Давидом Деограсии.

«У него есть опция автоматического продления контракта на год, если он решает поставленную задачу — сохранить прописку в РПЛ», — приводит слова Андреева «Спорт День за Днем».

Деограсия возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 23 играх.