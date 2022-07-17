Полузащитник «Локомотива» Магкеев заявил, что полностью восстановился после травмы

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев заявил, что полностью восстановился после травмы.

«Когда меня ждать на поле? Каждую игру. Травма больше не беспокоит.

Сегодня не удержали счет, поэтому и ничья. Что касается момента в концовке, то я не видел повтор. Мне бы хотелось, чтобы пенальти был, но уже все закончилось. Конечно, мы должны обыгрывать «Нижний», тем более были в большинстве. Но какой результат, такой результат», — сказал Магкеев.

В следующем матче «Локомотив» примет «Ростов» 24 июля.