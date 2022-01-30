Ветеран ЦСКА резко высказался об уходе Жиго: «Жена не имеет право вмешиваться в карьеру футболиста»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказался о причинах перехода защитника красно-белых Самюэля Жиго в «Марсель».

«Игра в другой стране — не причина запрета видеться с сыном. Такого не может быть. Если бы Жиго был плохим отцом, выпивал, оскорблял как-то, тогда можно было бы запрещать видеться. В карьеру футболистов жена не имеет право вмешиваться. Но чем деньги зарабатывать, жены Жиго не касается. Каким образом обеспечивать семью? Это глупость какая-то. Но в то же время бывает, когда жены снимаются в кино и муж говорит им сидеть дома. Так же и супруга может сказать «хватит», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее сообщалось, что одной из причин перехода Жиго стало возомжное лишение родителских прав, если защитник не будет играть рядом с сыном.

28-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче.