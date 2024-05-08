Наумов: «Слуцкому стоит взять Дзюбу в Китай для экзотики»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал на тему возможного переезда нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в Китай.

В Китае работает Леонид Слуцкий, с которым Дзюба находится в хороших дружеских отношениях. Слуцкий тренирует «Шанхай Шэньхуа».

«Вообще в футбол по блату не играют. Но для Дзюбы это был бы неплохой вариант. Во-первых, это интересно — другой мир, другая жизнь. Правда, в Турцию он в свое время съездил неудачно. Китай — экзотическая страна для нас, интересная, там интересный футбол. Тем более, тренер, который тебя знает. Для Дзюбы это был бы хороший вариант, но это если китайцы его возьмут, конечно. На месте Дзюбы, я бы с удовольствием туда съездил, годик бы поиграл. На месте Слуцкого я бы взяли туда Дзюбу? Для экзотики может быть и взял бы, для пробы», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба провел 21 матч за «Локомотив», в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.