Медведев — о чемпионской гонке в РПЛ: «Все закончено? Спросите у «Динамо»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ после того, как «Ростов» разгромил «Динамо» (4:1) в 22-м туре чемпионата России.

«Гонка закончена? Спросите у «Динамо», — сказал Медведев.

«Зенит» занимает первое место в РПЛ, набрав 40 очков в 20 матчах. Следом идет «Краснодар» с 39 очками в 20 встречах. «Динамо», набравшее 38 очков в 21 игре, находится на третьей строчке.