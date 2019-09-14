Парфенов назвал заслуженной победу «Урала» над «Спартаком»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после победы над «Спартаком» в матче 9-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что этот результат является заслуженным.

— Начало первого тайма — не показали то, что хотелось, но это связано больше с психологией: были два неудачных выезда в Москву, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч Премьер». — Простые потери мяча в тех ситуациях, где нужно было проводить атаки. Мы уставали из-за потерь, но потом успокоились, попросили ребят подняться повыше и использовать свободные зоны «Спартака».

Ребята — молодцы. Второй тайм очень качественный, заслуженно победили. В перерыве истерики не нужно было устраивать. Слова «недонастрой» не может быть на такие матчи. Надо было чуть успокоить ребят.

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