«Оренбург» — «Урал»: Каштанов реализовал пенальти и удвоил преимущество гостей

«Урал» забил второй гол в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» — 2:0.

Автором гола стал нападающий Алексей Каштанов, который реализовал пенальти на 37-й минуте встречи. Для форварда этот гол стал первым в текущем сезоне РПЛ.