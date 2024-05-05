В агентстве Дугласа Сантоса сообщили об отсутствии предложений по игроку

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса ответил на вопрос «СЭ» о наличии предложений по игроку.

— Были ли предложения от клубов по Сантосу?

— Нет, — сказал Фрейтас «СЭ».

Ранее Сантос подтвердил интерес со стороны «Фламенго». Защитник «Зенита» признался, что бразильский клуб выходил на его агента с предложением о переходе. Футболист ответил отказом и намерен продолжать карьеру в Европе. Одно из основных желаний — снова сыграть в Лиге чемпионов.

Контракт Сантоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года.