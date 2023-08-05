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Сегодня, 20:00

«Сочи» — «Ахмат»: время начала и где смотреть матч 3-го тура РПЛ

«Сочи» — «Ахмат» сыграют 6 августа 2023
Валентина Глазко
Корреспондент
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Николай Заболотный (ФК «Сочи»).
Фото ФК «Сочи», Telegram

В воскресенье, 6 августа, «Сочи» — «Ахмат» сыграют в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Фишт» (Адлер). Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Сочи» — «Ахмат».

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер». Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

По итогам сезона-2021 / 22 южане впервые в истории клуба завоевали серебряные медали чемпионата России, опередив все столичные команды, и, уступив лишь «Зениту».

Команда Рашида Рахимова в прошлом сезоне заняла пятое место в турнирной таблице. Это стало самым наивысшим достижением клуба в чемпионате страны.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Ахмат

Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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