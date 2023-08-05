В воскресенье, 6 августа, «Сочи» — «Ахмат» сыграют в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Фишт» (Адлер). Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Сочи» — «Ахмат».

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер». Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

По итогам сезона-2021 / 22 южане впервые в истории клуба завоевали серебряные медали чемпионата России, опередив все столичные команды, и, уступив лишь «Зениту».

Команда Рашида Рахимова в прошлом сезоне заняла пятое место в турнирной таблице. Это стало самым наивысшим достижением клуба в чемпионате страны.