Дубль Сычевого спас «Оренбург» от поражения в матче с ЦСКА

ЦСКА не смог обыграть «Оренбург» (2:2) в гостевом матче 14-го тура РПЛ. Встреча проходила на стадионе «Газовик».

Счет был открыт на 7-й минуте форвардом ЦСКА Федором Чаловым. Спустя 11 минут Владимир Сычевой сравнял счет. На 20-й минуте армейцы вышли вперед благодаря автоголу Ренато Гойковича.

Во втором тайме форвард Сычевой оформил дубль, реализовав пенальти на 64-й минуте. Это 11-й гол футболиста в этом сезоне РПЛ. Он догнал вингера «Спартака» Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

После этого матча ЦСКА поднялся на третье место в таблице РПЛ с 26 очками, «Оренбург» остался 9-м, имея в активе 19 очков.

В 15-м туре ЦСКА сыграет с «Локомотивом» 29 октября, «Оренбург» днем ранее встретится с «Факелом».