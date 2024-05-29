Семин объяснил, как Сафонов может выиграть конкуренцию у Доннаруммы в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Переходить в такой клуб из академии «Краснодара» — это очень престижно. Плюс такой переход — это пример для детей из академии, что можно достичь многого. Сейчас он едет в большую команду, где серьезная конкуренция и где ему под силам выиграть эту борьбу. У него же в контракте не написано, что он едет вторым вратарем. Для Матвея это интересный жизненный проект. Ему нужно доказать, что он сильнее. Если Матвей едет с мыслями, что он будет вторым вратарем, тогда ему не удастся выиграть конкуренцию. Но если же он переходит с большими амбициями и мотивацией и правильным настроем, тогда он составит серьезную конкуренцию Доннарумме», — сказал Семин «СЭ».

Также Семин выделил работу и прогресс Сергея Галицкого в «Краснодаре».

«Переход Сафонова в «ПСЖ» в очередной раз доказывает, что Сергей Николаевич Галицкий работает в своем направлении, которое приносит пользу не только ему, но и всему футболу России. Люди из его академии работают в команде, и, на мой взгляд, это правильно», — добавил Семин.

25-летний Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них — на ноль) и пропустил 208 голов.

Вместе с «Краснодаром» голкипер становился серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ, а также финалистом Кубка страны. За сборную России Сафонов провел 13 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

(Денис Сафронов)