«Оренбург» — ЦСКА: все голы матча

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ЦСКА к перерыву обыгрывает «Оренбург» со счетом 2:1 в матче 14-го тура РПЛ.

7-я минута. Гол Федора Чалова — 1:0

18-я минута. Гол Владимира Сычевого — 1:1

20-я минута. Гол Ренато Гойковича в свои ворота — 1:2