Кечинов — об уходе Слишковича из «Спартака»: «Нормальное и амбициозное решение для него»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» новость об уходе Владимира Слишковича из московской команды.

«Это его личное дело. Он считает, что готов работать самостоятельно и что он перерос уровень помощника. Это нормальное и амбициозное решение для него. У руководства свое видение. Есть спортивный директор, который решает все эти вопросы. Да, Слишкович неплохо провел свой отрезок в «Спартаке». Можно было дать ему шанс поработать главным тренером хотя бы сезон. Но они посчитали, что он не соответствует уровню «Спартака», и пригласили другого специалиста», — сказал Кечинов «СЭ».

14 апреля 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийце красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение.

В середине мая «Спартак» объявил о назначении серба Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.