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Сегодня, 14:16

Габулов — о трансфере Сафонова в «ПСЖ»: «Для всего российского футбола переход Матвея — это большой плюс»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«На его карьере это скажется однозначно позитивно. Вообще, для всего российского футбола переход Матвея это большой плюс в текущих обстоятельствах. Сейчас же ему нужно прогрессировать для достойной конкуренции с Доннаруммой», сказал Габулов «СЭ».

Матвей Сафонов. Сафонов прилетел в Париж! Переход в «ПСЖ» очень близко

25-летний Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». Его дебют в основной команде состоялся 13 августа 2017 года в игре 6-го тура РПЛ с «Амкаром» (1:1). Всего за «быков» он провел во всех турнирах 175 матчей (53 из них — на ноль) и пропустил 208 голов.

Вместе с «Краснодаром» голкипер становился серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ, а также финалистом Кубка страны. За сборную России Сафонов провел 13 встреч.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

(Денис Сафронов)

Владимир Габулов
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Зенит

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

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да Силва Виллиан Роша

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ЦСКА

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Пари Нижний Новгород

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