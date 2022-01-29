Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» прокомментировала ситуацию в клубе и высказала мнение о главном тренере железнодорожников Маркусе Гисдоле.

— Что подсказывает интуиция — чем закончится в «Локо» немецкий эксперимент?

— У меня скверные предчувствия. Не понимаю, как руководители клуба собираются вписываться в финансовый фейр-плей. О нем вообще кто-то думает?! Расходы огромные, заработка нет... В свое время на этом уже обжигались и «Рубин», и московское «Динамо». В итоге УЕФА отстранял их от участия в еврокубках. То же самое, скорее всего, ждет и «Локомотив».

Если говорить о месте в таблице, то в Маркуса Гисдоля я не верю. Абсолютно непонятное назначение. Посмотрим, конечно, как он проведет зимние сборы, но пока немец совершенно не убедил. Впрочем, если ошибусь и «Локомотив» с новым тренером начнет вдруг регулярно побеждать, буду только рада.

По данным портала Transfermarkt.com в сезоне-2021/22 «Локомотив» потратил 41,68 миллиона евро на трансферы, заработав на продаже футболистов 7,69 миллиона евро.

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