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«Как руководители клуба собираются вписываться в финансовый фейр-плей?» Смородская — о трансферах «Локо»

Смородская сомневается, что «Локомотив» сможет выполнить условия финансового фейр-плей
Александр Кружков
Обозреватель

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» прокомментировала ситуацию в клубе и высказала мнение о главном тренере железнодорожников Маркусе Гисдоле.

— Что подсказывает интуиция — чем закончится в «Локо» немецкий эксперимент?

— У меня скверные предчувствия. Не понимаю, как руководители клуба собираются вписываться в финансовый фейр-плей. О нем вообще кто-то думает?! Расходы огромные, заработка нет... В свое время на этом уже обжигались и «Рубин», и московское «Динамо». В итоге УЕФА отстранял их от участия в еврокубках. То же самое, скорее всего, ждет и «Локомотив».

Если говорить о месте в таблице, то в Маркуса Гисдоля я не верю. Абсолютно непонятное назначение. Посмотрим, конечно, как он проведет зимние сборы, но пока немец совершенно не убедил. Впрочем, если ошибусь и «Локомотив» с новым тренером начнет вдруг регулярно побеждать, буду только рада.

По данным портала Transfermarkt.com в сезоне-2021/22 «Локомотив» потратил 41,68 миллиона евро на трансферы, заработав на продаже футболистов 7,69 миллиона евро.

Полностью интервью Смородской

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
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ПСЖ
Ницца

П1

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20%

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1.58
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Ольга Смородская
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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