Новая рубрика «СЭ» — 15 вопросов о спорте и не только. Очередной герой — экс-президент «Локомотива».

1 — Что больше всего удивило за последнее время?

— Скандал на Australian Open с Новаком Джоковичем. Кто-то выражал недовольство реакцией австралийских властей, но я их не осуждаю. Наоборот, молодцы! Показали миру, что закон един для всех и никаких исключений в нынешней ситуации быть не может. Даже если ты великий теннисист.

Джокович сам виноват. Повел себя некрасиво. Не знаю, лукавил он изначально или просто всей правды не говорил, но в любом случае документы у него были не в порядке. Поэтому суд согласился с доводами властей и принял решение о депортации спортсмена из страны.

2 — Последнее, что вас возмутило?

— Ситуация в «Локомотиве». Катастрофическая! Летом на 35 миллионов евро набрали футболистов, а к зиме выяснилось, что их все равно не хватает. Начались новые закупки. Кухта за 5 миллионов, Мампасси за 4, Изидор за 3,5... Зато хорошие игроки — например, Крыховяк и Смолов — отдаются за бесценок.

Кроме того, ходят упорные слухи, что в мае «Локомотив» переедет в «Лужники», а «РЖД Арену» собираются сносить. На ее месте хотят построить жилые дома и торговые центры. Уму непостижимо! Стадион в отличном состоянии, даже в реконструкции не нуждается. Там выполнены все необходимые работы. Еще минимум десять лет спокойно простоит, не требуя дополнительных вложений. Плюс рядом тренировочное поле, манеж, малая арена. Не представляю, как можно загубить такую прекрасную инфраструктуру!

3 — Вы понимаете, что сейчас происходит в «Локомотиве»?

— Цепь фатальных ошибок. Началось все с председателя совета директоров Александра Плутника, который внезапно привел немецкую команду во главе с Ральфом Рангником и Томасом Цорном. Но почему именно эти люди? Чего они добились? За какие заслуги их наделили в «Локомотиве» безграничными полномочиями? Загадка!

Ян Кухта. ФК «Локомотив»

Дальше новая команда совершила летом кучу трансферов, но все оказались неудачными. Уверена, никого из этих игроков не удастся продать дороже. Даже те деньги, которые за них заплатили, вряд ли реально отбить. Куплены-то футболисты среднего уровня, а то и ниже! Интересно, чем руководствуются немецкие управленцы? Считают российский футбол настолько посредственным, что и так сойдет? Почему их никто не останавливает?!

Когда Рангник уехал в «Манчестер Юнайтед», я подумала — сейчас все закончится. Немцев уволят, ставка будет сделана на других людей. К сожалению, ничего не изменилось. А поскольку у Рангника в Англии не ладится, допускаю, что скоро он вернется в «Локомотив». Где еще можно ни за что не отвечать, при этом зарабатывать колоссальные деньги?

4 — Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли, как он оказался в «Локомотиве»?

— Тикнизян и Бека-Бека. Одного купили за 5 миллионов евро, другого — за 7. Как можно было заплатить за них такие деньги?! Тикнизян мне никогда не нравился. На мой взгляд, игрок не очень высокого уровня. Но хоть с российским паспортом. А Бека-Бека — это вообще... Что он делает в «Локомотиве»?! Мяч отбирать не умеет, постоянные ошибки при выборе позиции... Ну ничего у него нет! Ни-че-го!

5 — Что подсказывает интуиция — чем закончится в «Локо» немецкий эксперимент?

— У меня скверные предчувствия. Не понимаю, как руководители клуба собираются вписываться в финансовый фейр-плей. О нем вообще кто-то думает?! Расходы огромные, заработка нет... В свое время на этом уже обжигались и «Рубин», и московское «Динамо». В итоге УЕФА отстранял их от участия в еврокубках. То же самое, скорее всего, ждет и «Локомотив».

Если говорить о месте в таблице, то в Маркуса Гисдоля я не верю. Абсолютно непонятное назначение. Посмотрим, конечно, как он проведет зимние сборы, но пока немец совершенно не убедил. Впрочем, если ошибусь и «Локомотив» с новым тренером начнет вдруг регулярно побеждать, буду только рада.

Маркус Гисдоль. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

6 — Какая команда в РПЛ по качеству игры для вас сегодня номер один?

— «Зенит». Там очень хороший подбор игроков — отсюда интересный футбол, много забитых мячей. Но и Сергею Семаку надо отдать должное — он как тренер двигается в правильном направлении, прогрессирует, постоянно что-то ищет. «Зенит» заслуженно лидирует, и вряд ли что-то помешает ему вновь стать чемпионом. Сейчас в России у него просто нет конкурентов. Еще мне нравится, как с приходом Сандро Шварца заиграло «Динамо», но для борьбы за золотые медали команда пока не готова.

7 — Главное разочарование в РПЛ?

— «Спартак». Никак он не найдет ни свою игру, ни своего тренера. Каждый год одно и то же. Интриги, скандалы, громкие увольнения... Хочется, чтобы «Спартак» был сильным и боролся за медали, но пока предпосылок не видно. Вот сейчас пригласили итальянца Паоло Ваноли. Но что он представляет собой как тренер? В какой футбол при нем будет играть команда? Сегодня ответов на эти вопросы не знает никто. Да и с точки зрения селекции последние приобретения «Спартака» не впечатлили.

8 — Лучший игрок РПЛ на данный момент?

— Сердар Азмун. Из категории футболистов, на которых можно положиться. Потому что умеет забивать. С одной стороны, жаль, что такой форвард покидает Россию. С другой — я его понимаю. Хочет проверить себя на новом уровне. Но до лета, мне кажется, не уедет. Не станет «Байер» платить за игрока, у которого через четыре месяца заканчивается контракт. А к разговорам, что Сердар уже мыслями в бундеслиге и теперь в «Зените» будет работать спустя рукава, отношусь скептически. Такое поведение нехарактерно для Азмуна. Он не только великолепный игрок, но и большой профессионал.

9 — Попадет ли сборная России на ЧМ-2022?

— Да! Я оптимист. Валерий Карпин — классный тренер, хороший мотиватор, не витает в облаках. Наоборот, всегда четко понимает, что необходимо для победы. Не боится доверять молодым. Я желаю ему удачи. Что касается соперников в стыковых матчах, то и Польша, и победитель пары Швеция — Чехия по уровню мастерства сопоставимы с российской сборной. А значит, шанс у нас есть.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

10 — Последний человек, который вас сильно насмешил?

— Ох, мы живем в такое тревожное время, что я даже забыла, когда последний раз смеялась от души. Слишком много сил и эмоций отнимает ковид. С каждым днем растет количество заболевших, уже и детей коронавирус не обходит стороной. Это страшно по психике бьет. Я-то, слава богу, здорова. Но вокруг меня сейчас болеют все, в том числе те, кто привился и ревакцинировался.

11 — Что себе категорически запрещаете?

— Уныние. Надо всегда иметь в запасе позитивные варианты развития событий. Если опустил руки, уже ни во что не веришь — жди беды. Поэтому в любой ситуации стараюсь не раскисать, искать повод для оптимизма.

12 — Последний человек, перед которым вы извинялись?

- Дочь. Так получилось, что я была не права, поняла это и попросила прощения. Для меня вообще признать собственную ошибку не проблема.

13 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Не люблю дураков. Фарисеев. А третье... Ограничение свободы. Но в эпоху ковида с этим столкнулись все, не только в России. Поскорее бы открылись границы и мир стал таким же, как прежде! Когда ты мог спокойно купить билет на самолет и отправиться хоть на край света. Без всяких ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

14 — Что вам особенно хотелось бы поменять в своей нынешней жизни?

— Пожалуй, единственное, что в последнее время по-настоящему тяготит, — отсутствие путешествий из-за коронавирусных ограничений. Например, я бы с удовольствием рванула в Барселону. Уже не раз посещала этого город, но его много не бывает. Творения Гауди можно смотреть бесконечно. Как и экспонаты в музее футбольного клуба на «Камп Ноу». А еще очень хочу в Мачу-Пикчу, город инков. Это моя давняя мечта. Надеюсь, рано или поздно она осуществится.

15 — Вы хотите вернуться в футбол в качестве руководителя клуба?

— Нет! Устала от борьбы. За очередными реформами, которые начинаются в нашем футболе по инициативе РФС, буду наблюдать со стороны.