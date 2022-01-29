Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «СЭ» прокомментировала приобретение железнодорожниками защитника Наира Тикнизяна и хавбека Алексиса Бека-Бека.

— Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли, как он оказался в «Локомотиве»?

— Тикнизян и Бека-Бека. Одного купили за 5 миллионов евро, другого — за 7. Как можно было заплатить за них такие деньги?! Тикнизян мне никогда не нравился. На мой взгляд, игрок не очень высокого уровня. Но хоть с российским паспортом. А Бека-Бека — это вообще... Что он делает в «Локомотиве»?! Мяч отбирать не умеет, постоянные ошибки при выборе позиции... Ну ничего у него нет! Ни-че-го!

Тикнизян и Бека-Бека перешли в «Локомотив» в августе 2021 года. Россиянин провел 14 матчей за железнодорожников и не отличился результативными действиями, у Бека-Бека 3 результативных передачи в 16 играх за команду.

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