Романцев: «Соболеву придется постараться, чтобы вернуться в состав»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал игру форварда Александра Соболева.

В нынешнем сезоне нападающий забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 24 матчах за «Спартак». Контракт Соболева с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

— Удивило, что Ваноли оставил в запасе Соболева, а Зобнина выпустил только в концовке?

— Если бы «Спартак» проиграл, то я бы первый сказал, что это ошибка тренера. Но он сделал выбор в пользу тех, кто лучше готов. И не прогадал! А Николсон и Бакаев своей уверенной игрой это подтвердили. Учитывая результативность Николсона, Соболеву придется очень постараться, чтобы вернуть себе место в составе.

— Допускаете, что важность матча сковывала «Динамо» и мешала сыграть в тот футбол, благодаря которому команда включилась в золотую гонку?

— Очень может быть. Ведь у большинства игроков «Динамо» нет опыта борьбы за чемпионство, в которой психологическое состояние играет огромную роль. Возможно, при подготовке к матчу их «перекачали», постоянно твердя о его особой важности. Во всяком случае легкости, свободы и уверенности в игре «Динамо» я не почувствовал. А у «Спартака», совладавшего с нервами, все это присутствовало.