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Романцев: «Соболеву придется постараться, чтобы вернуться в состав»

Александр Львов
Обозреватель
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал игру форварда Александра Соболева.

В нынешнем сезоне нападающий забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 24 матчах за «Спартак». Контракт Соболева с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

— Удивило, что Ваноли оставил в запасе Соболева, а Зобнина выпустил только в концовке?

— Если бы «Спартак» проиграл, то я бы первый сказал, что это ошибка тренера. Но он сделал выбор в пользу тех, кто лучше готов. И не прогадал! А Николсон и Бакаев своей уверенной игрой это подтвердили. Учитывая результативность Николсона, Соболеву придется очень постараться, чтобы вернуть себе место в составе.

6&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. «Спартак» подарил надежду на лучшие времена — надо в это верить!" Романцев разбирает дерби

— Допускаете, что важность матча сковывала «Динамо» и мешала сыграть в тот футбол, благодаря которому команда включилась в золотую гонку?

 — Очень может быть. Ведь у большинства игроков «Динамо» нет опыта борьбы за чемпионство, в которой психологическое состояние играет огромную роль. Возможно, при подготовке к матчу их «перекачали», постоянно твердя о его особой важности. Во всяком случае легкости, свободы и уверенности в игре «Динамо» я не почувствовал. А у «Спартака», совладавшего с нервами, все это присутствовало.

Олег Романцев
ФК Спартак (Москва)
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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