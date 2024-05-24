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Булыкин: «Если Галицкий видит Мусаева у руля команды, то его даже Клопп с Моуринью не подвинут в «Краснодаре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Краснодару» на пост главного тренера нужно пригласить именитого иностранца.

«Тут надо понимать, с кем у Галицкого хорошее взаимопонимание. Если он видит Мусаева у руля команды, то его даже Клопп с Моуринью не подвинут в «Краснодаре». В этом сезоне Мусаев, наверное, не отвечает за результат, но если и в следующем его не будет, то его поменяют. Галицкий долго думать не будет.

Будет приличный шорт-лист из тренеров. Может позовет Моуринью, Клоппа, Тен Хага, кто там еще освобождается? Это, конечно, нереально, но есть специалисты, которые могут привнести что-то новое в «Краснодар». Я бы поставил иностранца с именем, который уже выигрывал что-то в своей карьере. Для такого специалиста это будет новый вызов, он взглянет по-другому на наш футбол. Если Галицкий хочет развивать свой клуб, можно пригласить кого-то из этих трех специалистов», — цитирует Legalbet Булыкина.

Источник: https://legalbet.ru/news/bulikin-esli-galitckij-vidit-musaeva-u-rulya-krasnodara/
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
Сергей Галицкий
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3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
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 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
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 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
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 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
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 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
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