Новиков: «На мой взгляд, Тюкавин вообще лучший игрок чемпионата»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает нападающего Константина Тюкавина лучшим игроком бело-голубых в этом сезоне-2023/24.

«Безусловно, Тюкавин. Лидер атаки, сделавший много результативных действий. На мой взгляд, это вообще лучший игрок чемпионата», — цитирует Metaratings.ru Новикова.

Действующий контракт Тюкавина рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.