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Сегодня, 03:29

Новиков: «На мой взгляд, Тюкавин вообще лучший игрок чемпионата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает нападающего Константина Тюкавина лучшим игроком бело-голубых в этом сезоне-2023/24.

«Безусловно, Тюкавин. Лидер атаки, сделавший много результативных действий. На мой взгляд, это вообще лучший игрок чемпионата», — цитирует Metaratings.ru Новикова.

Действующий контракт Тюкавина рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-dinamo-novikov-nazval-tyukavina-luchshim-igrokom-rpl-365847/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Кирилл Новиков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
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 - : -
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
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ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
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Балтика – Локомотив
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