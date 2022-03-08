«Спартак» подарил надежду на лучшие времена — надо в это верить!» Романцев разбирает дерби
«В таких матчах остаться в меньшинстве — удар ниже пояса»
— К перерыву «Спартак» забил два гола и остался в большинстве — ожидали такой агрессивной игры в исполнении красно-белых?
— Если честно, это стало для меня приятной неожиданностью. Причем счет абсолютно по игре! «Спартак» играл качественнее во всех отношениях: больше двигался, чаще менял направление атак, при отходе успевал вовремя перекрывать свободные зоны. Не случайно до перерыва у «Динамо» не было ни одного удара в створ. И это при том, что команда располагает такими острыми и забивными игроками, как Грулев, Захарян и, конечно, Смолов.
— Есть еще и талантливый Тюкавин. Согласны, что при таком количестве перспективных нападающих Шварц пошел на определенный риск, дав согласие на возвращение Смолова?
— Приглашение любого футболиста — всегда риск. Но думаю, что здесь тренер взвесил все за и против. Да, приход еще одного форварда вынуждает оставлять кого-то в запасе. Но конкуренция за место в составе заставляет игрока больше трудиться, повышать требовательность к себе. А значит, он должен расти. Плюс молодежи есть чему у Смолова поучиться. А то, что у Федора был лишь один момент, когда после прострела Грулева он в штрафной не попал в ворота, это заслуга обороны «Спартака». Ведь до перерыва у «Динамо» и острых подходов к воротам Селихова не было.
— Голы Николсона и Промеса вытекали из логики игры?
— «Спартак» их заслужил, это не вызывает сомнений. То, какое давление он оказывал, на каких скоростях атаковал, рано или поздно должно было привести к ошибкам соперника. Что в итоге и произошло. Особенно нелепым получился ляп молодого Сазонова, который в безобидной ситуации сбросил мяч Промесу. Тот переадресовал его Бакаеву и, моментально получив ответный пас, нанес изумительный по красоте удар в девятку.
— К Шунину претензий нет?
— Да, вратарь не выручил. Но после такого удара я бы даже Дасаева с Филимоновым не упрекнул.
— А какие претензии можно предъявить к защитникам «Динамо» в первом пропущенном мяче?
— Атака была проведена как по нотам: на скорости, с передачей Промеса в касание Бакаеву, который рванул в штрафную. И вот здесь не оказалось никого, кто мог бы подстраховать Сазонова, от которого после удара Зелимхана мяч отскочил к набегавшему Николсону.
— В добавленное время Карасев показал Вареле вторую желтую. В подобных матчах это приговор?
— Стопроцентный! Во встречах с таким подтекстом, где любая мелочь может решить исход игры, остаться в меньшинстве — удар ниже пояса.
«Соболеву придется постараться, чтобы вернуть себе место в составе»
— Во втором тайме «Спартак» чуть сбавил. Играл по счету?
— Пожалуй, по сравнению с первым таймом второй действительно получился скучноватым. Добыв преимущество, «Спартак» решил свести риск до минимума. И никто его за это не осудит. А «Динамо» просто не смогло этим воспользоваться. Пожалуй, единственное, что запомнилось на этом отрезке, так это удар в штангу Захаряна. А выход Тюкавина с Н'жи и Макаровым ничего в игре хозяев не поменял — в средней линии не оказалось того, кто взял бы на себя роль дирижера атак.
— Удивило, что Ваноли оставил в запасе Соболева, а Зобнина выпустил только в концовке?
— Если бы «Спартак» проиграл, то я бы первый сказал, что это ошибка тренера. Но он сделал выбор в пользу тех, кто лучше готов. И не прогадал! А Николсон и Бакаев своей уверенной игрой это подтвердили. Учитывая результативность Николсона, Соболеву придется очень постараться, чтобы вернуть себе место в составе.
— Допускаете, что важность матча сковывала «Динамо» и мешала сыграть в тот футбол, благодаря которому команда включилась в золотую гонку?
— Очень может быть. Ведь у большинства игроков «Динамо» нет опыта борьбы за чемпионство, в которой психологическое состояние играет огромную роль. Возможно, при подготовке к матчу их «перекачали», постоянно твердя о его особой важности. Во всяком случае, легкости, свободы и уверенности в игре «Динамо» я не почувствовал. А у «Спартака», совладавшего с нервами, все это присутствовало.
— Как оцените игру «Спартака» в обороне?
— В защите сыграли качественно: не суетились, качественно выбирали позиции, а Джикия с Жиго закрыли центральную зону, не оставив пространства Захаряну и Смолову. Хочется верить, что так пойдет и дальше.
— Что скажете о судействе Карасева, которому, уходя на перерыв, предъявлял претензии Шварц?
— Не знаю уж, на каком языке немец с ним разговаривал, но, скорее всего, его возмутило удаление Варелы. Как тренер я его понимаю. Когда ты выигрываешь, арбитр всегда молодец, а когда проигрываешь, он негодяй. В целом же Карасев вел игру достаточно уверенно. Хотя не удали он Варелу, возможно, игра была бы более интересной.
— Главный вывод после такого дерби?
— «Спартак» подарил надежду на лучшие времена. И надо в это верить. А «Динамо» разочаровало, поставив под сомнение серьезность своих претензий в споре с «Зенитом». А по-настоящему порадовали 20 тысяч болельщиков. Значит, жив футбол и будет жить!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7