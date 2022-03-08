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«Спартак» подарил надежду на лучшие времена — надо в это верить!» Романцев разбирает дерби

Романцев остался разочарован игрой «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Александр Львов
Обозреватель
6 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак» — 0:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Легендарный тренер специально для «СЭ» анализирует победу красно-белых.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:2
Спартак
Голы
Николсон, 26 (0:1), Промес, 37 (0:2)
Динамо
Шунин Варела Бальбуэна Скопинцев Сазонов Моро (Макаров, 81) Грулев (Нжи, 65) Захарян Шиманьски Фомин (Паршивлюк, 46) Смолов (Тюкавин, 58)
Спартак
Селихов Кофрие (Литвинов, 46) Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ларссон, 67) Мартинс (Зобнин, 79) Умяров Николсон Промес
Предупреждения
Грулев 3’, Варела 42’, Захарян 66’  -  Кофрие 1’, Айртон 40’, Мартинс 72’, Умяров 86’
Удаления
Варела 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Левников (Санкт-Петербург) Богданов (Верея) Хатуев (Грозный)

«В таких матчах остаться в меньшинстве — удар ниже пояса»

— К перерыву «Спартак» забил два гола и остался в большинстве — ожидали такой агрессивной игры в исполнении красно-белых?

— Если честно, это стало для меня приятной неожиданностью. Причем счет абсолютно по игре! «Спартак» играл качественнее во всех отношениях: больше двигался, чаще менял направление атак, при отходе успевал вовремя перекрывать свободные зоны. Не случайно до перерыва у «Динамо» не было ни одного удара в створ. И это при том, что команда располагает такими острыми и забивными игроками, как Грулев, Захарян и, конечно, Смолов.

— Есть еще и талантливый Тюкавин. Согласны, что при таком количестве перспективных нападающих Шварц пошел на определенный риск, дав согласие на возвращение Смолова?

— Приглашение любого футболиста — всегда риск. Но думаю, что здесь тренер взвесил все за и против. Да, приход еще одного форварда вынуждает оставлять кого-то в запасе. Но конкуренция за место в составе заставляет игрока больше трудиться, повышать требовательность к себе. А значит, он должен расти. Плюс молодежи есть чему у Смолова поучиться. А то, что у Федора был лишь один момент, когда после прострела Грулева он в штрафной не попал в ворота, это заслуга обороны «Спартака». Ведь до перерыва у «Динамо» и острых подходов к воротам Селихова не было.

— Голы Николсона и Промеса вытекали из логики игры?

— «Спартак» их заслужил, это не вызывает сомнений. То, какое давление он оказывал, на каких скоростях атаковал, рано или поздно должно было привести к ошибкам соперника. Что в итоге и произошло. Особенно нелепым получился ляп молодого Сазонова, который в безобидной ситуации сбросил мяч Промесу. Тот переадресовал его Бакаеву и, моментально получив ответный пас, нанес изумительный по красоте удар в девятку.

 
Спартаковцы празднуют второй гол в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo;. Ваноли зажег футболистов «Спартака». На таком фундаменте можно построить крутую команду

— К Шунину претензий нет?

— Да, вратарь не выручил. Но после такого удара я бы даже Дасаева с Филимоновым не упрекнул.

— А какие претензии можно предъявить к защитникам «Динамо» в первом пропущенном мяче?

— Атака была проведена как по нотам: на скорости, с передачей Промеса в касание Бакаеву, который рванул в штрафную. И вот здесь не оказалось никого, кто мог бы подстраховать Сазонова, от которого после удара Зелимхана мяч отскочил к набегавшему Николсону.

— В добавленное время Карасев показал Вареле вторую желтую. В подобных матчах это приговор?

— Стопроцентный! Во встречах с таким подтекстом, где любая мелочь может решить исход игры, остаться в меньшинстве — удар ниже пояса.

 
6&nbsp;марта. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Шамар Николсон забивает мяч. Ваноли переиграл Шварца. Чем силен обновленный «Спартак»?

«Соболеву придется постараться, чтобы вернуть себе место в составе»

— Во втором тайме «Спартак» чуть сбавил. Играл по счету?

— Пожалуй, по сравнению с первым таймом второй действительно получился скучноватым. Добыв преимущество, «Спартак» решил свести риск до минимума. И никто его за это не осудит. А «Динамо» просто не смогло этим воспользоваться. Пожалуй, единственное, что запомнилось на этом отрезке, так это удар в штангу Захаряна. А выход Тюкавина с Н'жи и Макаровым ничего в игре хозяев не поменял — в средней линии не оказалось того, кто взял бы на себя роль дирижера атак.

— Удивило, что Ваноли оставил в запасе Соболева, а Зобнина выпустил только в концовке?

— Если бы «Спартак» проиграл, то я бы первый сказал, что это ошибка тренера. Но он сделал выбор в пользу тех, кто лучше готов. И не прогадал! А Николсон и Бакаев своей уверенной игрой это подтвердили. Учитывая результативность Николсона, Соболеву придется очень постараться, чтобы вернуть себе место в составе.

— Допускаете, что важность матча сковывала «Динамо» и мешала сыграть в тот футбол, благодаря которому команда включилась в золотую гонку?

— Очень может быть. Ведь у большинства игроков «Динамо» нет опыта борьбы за чемпионство, в которой психологическое состояние играет огромную роль. Возможно, при подготовке к матчу их «перекачали», постоянно твердя о его особой важности. Во всяком случае, легкости, свободы и уверенности в игре «Динамо» я не почувствовал. А у «Спартака», совладавшего с нервами, все это присутствовало.

 
6&nbsp;марта. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Зелимхан Бакаев и&nbsp;Квинси Промес. Не получив шанса с ЦСКА, Бакаев не стал строить из себя обиженку. Рабинер — о первой творческой удаче Ваноли

— Как оцените игру «Спартака» в обороне?

— В защите сыграли качественно: не суетились, качественно выбирали позиции, а Джикия с Жиго закрыли центральную зону, не оставив пространства Захаряну и Смолову. Хочется верить, что так пойдет и дальше.

— Что скажете о судействе Карасева, которому, уходя на перерыв, предъявлял претензии Шварц?

— Не знаю уж, на каком языке немец с ним разговаривал, но, скорее всего, его возмутило удаление Варелы. Как тренер я его понимаю. Когда ты выигрываешь, арбитр всегда молодец, а когда проигрываешь, он негодяй. В целом же Карасев вел игру достаточно уверенно. Хотя не удали он Варелу, возможно, игра была бы более интересной.

— Главный вывод после такого дерби?

— «Спартак» подарил надежду на лучшие времена. И надо в это верить. А «Динамо» разочаровало, поставив под сомнение серьезность своих претензий в споре с «Зенитом». А по-настоящему порадовали 20 тысяч болельщиков. Значит, жив футбол и будет жить!

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Ваноли переиграл Шварца. Чем силен обновленный «Спартак»?
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
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 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
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Сочи – Арсенал
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