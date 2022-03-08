Легендарный тренер специально для «СЭ» анализирует победу красно-белых.

«В таких матчах остаться в меньшинстве — удар ниже пояса»

— К перерыву «Спартак» забил два гола и остался в большинстве — ожидали такой агрессивной игры в исполнении красно-белых?

— Если честно, это стало для меня приятной неожиданностью. Причем счет абсолютно по игре! «Спартак» играл качественнее во всех отношениях: больше двигался, чаще менял направление атак, при отходе успевал вовремя перекрывать свободные зоны. Не случайно до перерыва у «Динамо» не было ни одного удара в створ. И это при том, что команда располагает такими острыми и забивными игроками, как Грулев, Захарян и, конечно, Смолов.

— Есть еще и талантливый Тюкавин. Согласны, что при таком количестве перспективных нападающих Шварц пошел на определенный риск, дав согласие на возвращение Смолова?

— Приглашение любого футболиста — всегда риск. Но думаю, что здесь тренер взвесил все за и против. Да, приход еще одного форварда вынуждает оставлять кого-то в запасе. Но конкуренция за место в составе заставляет игрока больше трудиться, повышать требовательность к себе. А значит, он должен расти. Плюс молодежи есть чему у Смолова поучиться. А то, что у Федора был лишь один момент, когда после прострела Грулева он в штрафной не попал в ворота, это заслуга обороны «Спартака». Ведь до перерыва у «Динамо» и острых подходов к воротам Селихова не было.

— Голы Николсона и Промеса вытекали из логики игры?

— «Спартак» их заслужил, это не вызывает сомнений. То, какое давление он оказывал, на каких скоростях атаковал, рано или поздно должно было привести к ошибкам соперника. Что в итоге и произошло. Особенно нелепым получился ляп молодого Сазонова, который в безобидной ситуации сбросил мяч Промесу. Тот переадресовал его Бакаеву и, моментально получив ответный пас, нанес изумительный по красоте удар в девятку.

— К Шунину претензий нет?

— Да, вратарь не выручил. Но после такого удара я бы даже Дасаева с Филимоновым не упрекнул.

— А какие претензии можно предъявить к защитникам «Динамо» в первом пропущенном мяче?

— Атака была проведена как по нотам: на скорости, с передачей Промеса в касание Бакаеву, который рванул в штрафную. И вот здесь не оказалось никого, кто мог бы подстраховать Сазонова, от которого после удара Зелимхана мяч отскочил к набегавшему Николсону.

— В добавленное время Карасев показал Вареле вторую желтую. В подобных матчах это приговор?

— Стопроцентный! Во встречах с таким подтекстом, где любая мелочь может решить исход игры, остаться в меньшинстве — удар ниже пояса.

«Соболеву придется постараться, чтобы вернуть себе место в составе»

— Во втором тайме «Спартак» чуть сбавил. Играл по счету?

— Пожалуй, по сравнению с первым таймом второй действительно получился скучноватым. Добыв преимущество, «Спартак» решил свести риск до минимума. И никто его за это не осудит. А «Динамо» просто не смогло этим воспользоваться. Пожалуй, единственное, что запомнилось на этом отрезке, так это удар в штангу Захаряна. А выход Тюкавина с Н'жи и Макаровым ничего в игре хозяев не поменял — в средней линии не оказалось того, кто взял бы на себя роль дирижера атак.

— Удивило, что Ваноли оставил в запасе Соболева, а Зобнина выпустил только в концовке?

— Если бы «Спартак» проиграл, то я бы первый сказал, что это ошибка тренера. Но он сделал выбор в пользу тех, кто лучше готов. И не прогадал! А Николсон и Бакаев своей уверенной игрой это подтвердили. Учитывая результативность Николсона, Соболеву придется очень постараться, чтобы вернуть себе место в составе.

— Допускаете, что важность матча сковывала «Динамо» и мешала сыграть в тот футбол, благодаря которому команда включилась в золотую гонку?

— Очень может быть. Ведь у большинства игроков «Динамо» нет опыта борьбы за чемпионство, в которой психологическое состояние играет огромную роль. Возможно, при подготовке к матчу их «перекачали», постоянно твердя о его особой важности. Во всяком случае, легкости, свободы и уверенности в игре «Динамо» я не почувствовал. А у «Спартака», совладавшего с нервами, все это присутствовало.

— Как оцените игру «Спартака» в обороне?

— В защите сыграли качественно: не суетились, качественно выбирали позиции, а Джикия с Жиго закрыли центральную зону, не оставив пространства Захаряну и Смолову. Хочется верить, что так пойдет и дальше.

— Что скажете о судействе Карасева, которому, уходя на перерыв, предъявлял претензии Шварц?

— Не знаю уж, на каком языке немец с ним разговаривал, но, скорее всего, его возмутило удаление Варелы. Как тренер я его понимаю. Когда ты выигрываешь, арбитр всегда молодец, а когда проигрываешь, он негодяй. В целом же Карасев вел игру достаточно уверенно. Хотя не удали он Варелу, возможно, игра была бы более интересной.

— Главный вывод после такого дерби?

— «Спартак» подарил надежду на лучшие времена. И надо в это верить. А «Динамо» разочаровало, поставив под сомнение серьезность своих претензий в споре с «Зенитом». А по-настоящему порадовали 20 тысяч болельщиков. Значит, жив футбол и будет жить!