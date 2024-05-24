Канчельскис: «Расклад будет такой: «Зенит» выиграет, «Краснодар» станет вторым»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/24.

«Расклад будет такой: «Зенит» выиграет, «Краснодар» станет вторым, а третье место займет «Динамо». Я смотрю реально на вещи. У «Краснодара» 53 очка, и они выйдут на домашний стадион, который будет переполнен болельщиками, так что там даже ничьей не будет.

«Динамо» смогло воспользоваться чужими ошибками, но им очень тяжело будет в игре с «Краснодаром». Последний тур, но у «Зенита» больше шансов на титул, несмотря на отставание в два очка», – цитирует Metaratings.ru Канчельскиса.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».