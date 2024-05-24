ЦСКА ведет переговоры по новому контракту с Заболотным

ЦСКА активно ведет переговоры с нападающим Антоном Заболотным о подписании нового контракта, сообщает Metaratings.ru. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

По информации источника, в сохранении 32-летнего игрока заинтересован лично главный тренер команды Владимир Федотов.

В сезоне-2023/24 Заболотный сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи.