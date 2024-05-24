Канчельскис: «В «Спартаке» футболисты не прогрессируют, а топчутся на месте»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Константин Тюкавин и Андрей Мостовой могли бы играть в европейских клубах.

«Кто из российских игроков мог бы уехать в Европу? Тюкавин и Мостовой — готовые игроки для европейского футбола, они могли бы получить приглашение от какого-то клуба из топ-5 лиг, как мне кажется. Кого-то еще не могу вспомнить.

Кто из «Спартака»? Там Промес уже уехал — в Дубае сидит. Он же уехал все-таки, ха-ха. В «Спартаке» футболисты не прогрессируют, а топчутся на месте», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.