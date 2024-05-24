Кафанов рассказал, что конференция тренеров вратарей России пройдет в конце мая

Тренер «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что на конец мая запланирована конференция тренеров вратарей России.

«Конференция не проводилась четыре года по оргмоментам, связанным, в том числе , и с ковидом. Сейчас решили возобновить мероприятие. Эта конференция — в первую очередь, для молодых, начинающих тренеров.

В числе участников будут представители большинства клубов РПЛ, женских футбольных клубов. Очень много участников, работающих в детском и юношеском футболе. География участников охватывает всю Россию, также есть специалисты из Беларуси. Тренеры будут делиться своим опытом, обсудим все темы — планируем дискуссии участников. Кроме того, с двумя темами выступят представители научных групп, работающих в футболе, и футбольный психолог. Отдельно подчеркну именно дискуссионный характер конференции — в отличие от предыдущих, сейчас все темы будут обсуждаться участниками», — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.

Как заявил Кафанов, мероприятие пройдет с 27 по 28 мая в гостиничном комплексе «Измайлово» в Москве.