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Сегодня, 15:23

Радимов заявил, что футболисты «Динамо» психологически не готовы к борьбе за чемпионство

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке в Тинькофф РПЛ.

«Если посмотреть, как «Зенит» играет, то у команды огромный запас прочности. Футболисты еще могут прибавить. Можно ли говорить о том, что «Зенит» — чемпион? Когда ни у кого не будет шансов догнать команду Семака, тогда можно об этом говорить. «Зенит» — фаворит по одной простой причине: у команды отрыв, и она находится на первом месте.

Футболисты «Динамо» психологически не готовы к борьбе за первое место. Взять тот же матч со «Спартаком», с «Зенитом», когда они проиграли со счетом 1:4. Если футболисты не поймут, что они готовы, так ничего у них и не получится. Молодые игроки у «Динамо» или нет — это никого не интересует. Если в их составе есть футболисты сборной, они должны доказывать и показывать свой уровень в больших матчах, а не в играх с аутсайдерами», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 44 очками в 20 матчах, «Динамо» идет на второй строчке с 39 очками в 20 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-futbolisty-dinamo-psihologicheski-ne-gotovy-k-bor-be-za-pervoe-mesto/
Владислав Радимов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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