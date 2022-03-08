Радимов заявил, что футболисты «Динамо» психологически не готовы к борьбе за чемпионство

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионской гонке в Тинькофф РПЛ.

«Если посмотреть, как «Зенит» играет, то у команды огромный запас прочности. Футболисты еще могут прибавить. Можно ли говорить о том, что «Зенит» — чемпион? Когда ни у кого не будет шансов догнать команду Семака, тогда можно об этом говорить. «Зенит» — фаворит по одной простой причине: у команды отрыв, и она находится на первом месте.



Футболисты «Динамо» психологически не готовы к борьбе за первое место. Взять тот же матч со «Спартаком», с «Зенитом», когда они проиграли со счетом 1:4. Если футболисты не поймут, что они готовы, так ничего у них и не получится. Молодые игроки у «Динамо» или нет — это никого не интересует. Если в их составе есть футболисты сборной, они должны доказывать и показывать свой уровень в больших матчах, а не в играх с аутсайдерами», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 44 очками в 20 матчах, «Динамо» идет на второй строчке с 39 очками в 20 играх.