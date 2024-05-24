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Сегодня, 06:30

Кечинов: «Краснодар» не заслуживает золотых медалей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что «Краснодар» не заслуживает стать чемпионом России.

«Я бы, конечно, хотел, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, но, к сожалению для меня, «Краснодар» не заслуживает золотых медалей. Мне симпатична эта команда, она и раньше играла очень ярко, зрелищно. Они старались играть в тот футбол, который мне симпатичен. Здорово играли при Ивиче, но потом его убрали. Пришел Мусаев, и что-то не то в «Краснодаре» происходит. Непонятно что. Вроде те же самые футболисты, но нет солидности, уверенности в игре. Да, больше стали играть в атаку, но, тем не менее, я считаю, что «Динамо» все-таки больше заслуживает чемпионства.

А «Зенит» только сам себя может винить в этой ситуации, они еще за тур, за два могли бы себе обеспечить чемпионство. Но так, как складывались игры, где они проигрывали несколько раз подряд, такого я не помню. Поэтому, повторюсь, «Зенит» может винить только самого себя, если они не станут чемпионами», — цитирует «РБ Спорт» Кечинова.

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-zenit-mozhet-vinit-tol-ko-sam-sebya-esli-ne-stanet-chempionom/
Валерий Кечинов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
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Локомотив

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