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Орлов: «Сейчас чемпионство в РПЛ — это лотерея, никто из претендентов его не достоин»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в РПЛ.

Перед заключительным, 30-м туром чемпионата России-2023/24 лидером является «Динамо» (56 очков), второе место занимает «Зенит» (54 очка), на третьей строчке — «Краснодар» (53 очка). Все три команды сохраняют шансы на золото.

«Мне кажется, что тут все очевидно. Болельщики каждой команды болеют за своих. Ну а победит сильнейший, и это должна быть спортивная победа. В лучшем положении московское «Динамо», а все остальное — как получится.
Кто достоин чемпионства? Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. Ну, правда, нет лидера по игре. «Сочи» играет с «Краснодаром»: «Сочи» стоит на вылет, а «Краснодар» против сочинцев просто еле-еле спасается. Да и «Динамо» тоже два раза «отскочило». И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует. И вижу это, понимаете, своим опытным взглядом. Ну а сейчас пусть победит сильнейший. И останется в истории чемпионом сезона-23/24», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая и начнутся в одно время — в 16.30 (мск).

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
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Балтика – Локомотив
 - : -
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Факел – Ахмат
 - : -
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