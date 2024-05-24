Новиков: «Если у Тюкавина есть интересное приглашение — нужно ехать»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал информацию о возможном переходе Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Кого ждать и зачем? Если есть интересное приглашение — нужно ехать. Если его нет, то пусть продолжает радовать своей игрой российских болельщиков», — цитирует Metaratings.ru Новикова.

Действующий контракт Тюкавина рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.