О скандальном видео ЦСКА написали в Португалии, Турции, Германии и ряде других стран

О скандальной презентации перехода полузащитника Юсуфа Языджи в ЦСКА написали в ряде стран.

Вчера, 19 января, армейцы объявили о переходе 24-летнего турка из «Лилля» на правах аренды до конца сезона-2021/22. Вместе с этим красно-синие опубликовали у себя в соцсетях ролик, в котором аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста в команду. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее ЦСКА удалил скандальный пост.

На публикацию армейцев отреагировали в ряде изданий по всему миру.

A Bola (Португалия): «Усиление с помощью... проституток».

O Jogo (Бразилия): «ЦСКА извинился после спорного видео, в котором мотивировал новичка команды проститутками».

Hurriyet (Турция): «Скандальное видео от ЦСКА после трансфера Языджи! Клуб выпустил официальное заявление, пост удалили».

Французская редакция 90min.com: «Шокирующий анонс трансфера Языджи от ЦСКА».

Sabah (Турция): «Скандальное видео в честь трансфера Языджи от ЦСКА: «Тут много Наташ!»

Немецкая редакция Goal.com: «Много Наташ». Клип с Языджи вызвал поток ненависти".

G?teborgs-Posten (Швеция): «ЦСКА заманил игрока проститутками».

Сегодня, 20 января, агент Языджи сообщил, что аренда футболиста обойдется ЦСКА в 350 тысяч евро. В сделку включена опция выкупа игрока за 121 миллион евро.