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Сегодня, 11:59

О скандальном видео ЦСКА написали в Португалии, Турции, Германии и ряде других стран

Иван Торопцев
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото ПФК ЦСКА

О скандальной презентации перехода полузащитника Юсуфа Языджи в ЦСКА написали в ряде стран.

Вчера, 19 января, армейцы объявили о переходе 24-летнего турка из «Лилля» на правах аренды до конца сезона-2021/22. Вместе с этим красно-синие опубликовали у себя в соцсетях ролик, в котором аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста в команду. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее ЦСКА удалил скандальный пост.

На публикацию армейцев отреагировали в ряде изданий по всему миру.

A Bola (Португалия): «Усиление с помощью... проституток».

O Jogo (Бразилия): «ЦСКА извинился после спорного видео, в котором мотивировал новичка команды проститутками».

Hurriyet (Турция): «Скандальное видео от ЦСКА после трансфера Языджи! Клуб выпустил официальное заявление, пост удалили».

Французская редакция 90min.com: «Шокирующий анонс трансфера Языджи от ЦСКА».

Sabah (Турция): «Скандальное видео в честь трансфера Языджи от ЦСКА: «Тут много Наташ!»

Немецкая редакция Goal.com: «Много Наташ». Клип с Языджи вызвал поток ненависти".

G?teborgs-Posten (Швеция): «ЦСКА заманил игрока проститутками».

Сегодня, 20 января, агент Языджи сообщил, что аренда футболиста обойдется ЦСКА в 350 тысяч евро. В сделку включена опция выкупа игрока за 121 миллион евро.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
11
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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