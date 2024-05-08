Точилин назвал Семака идеальным тренером для «Зенита»: «Кто, если не он?»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал «СЭ» решение руководства «Зенита» продлить контракт с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком до 2030 года.

«Руководство показывает, что доверяют Сергею Семаку. Но наличие долгосрочного договора не контрастирует, что он его доработает. И самое главное, кто, если не Семак? Брать иностранца? Этот путь в «Зените» проходили, не факт, что команда покажет фееричную игру. Поэтому Семак сегодня — это самый идеальный тренер для «Зенита», — сказал Точилин «СЭ».

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился о продлении соглашения с 48-летним специалистом до 2030 года.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко.