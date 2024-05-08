Габулов: «Тюкавин уедет в Европу, если «Динамо» станет чемпионом России»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов считает, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин имеет хорошие шансы на то, чтобы в ближайшем будущем продолжить карьеру в европейском чемпионате.

«Очень нравится игра Тюкавина за „Динамо“. Хорошо, что он целеустремленный футболист, не снижает требования к себе. У него есть все, чтобы вырасти в большую звезду, и претендовать на звание лучшего игрока сезона в случае, если „Динамо“ наберет 100 процентов очков в оставшихся матчах. Отъезд в Европу должен быть своевременным. Тюкавину еще надо заматереть. Если „Динамо“ станет чемпионом, Константину можно будет уезжать после победы в РПЛ», — приводит слова Габулова «РБ Спорт».

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел 27 матчей за клуб, в которых забил 14 голов и отдал 9 результативных передач. Действующий контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.