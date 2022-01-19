«В России много Наташ». Фанаты раскритиковали ЦСКА за видео о переговорах с футболистом из Турции, клуб удалил пост

ЦСКА удалил видео о переговорах с футболистом из Турции, которое раскритиковали болельщики

ЦСКА объявил о переходе турецкого полузащитника Юсуфа Языджи из «Лилля». Московский клуб в честь этого события подготовил неоднозначный ролик в Instagram.

Там, якобы, показано, как шли переговоры с самим игроком.

Будто турок не отвечал на сообщения от московского клуба. Тогда ЦСКА сделал «ход конем» и отправил сообщение следующего содержания: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ».

«Пять минут. Я уже в пути», — следует ответ.

Instagram ЦСКА.

Такой креатив не нашел понимания у российских болельщиков, которые раскритиковали такой подход клуба.

azaks11: «Испанский стыд».

victor_dumenko: «У нас в клубе Катерин слишком много, а не Наташ. Кто за юмористический стыд у нас отвечает?»

ne_tanos: «Надеюсь, не только за Наташами едет».

Вскоре это сообщение в Instagram было удалено.