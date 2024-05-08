Радченко: «Зенит» не находится в кризисе, просто мяч не идет ворота, но это временно»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко предположил, с чем связаны последние неудачные результаты петербуржцев.

«Команда точно не в кризисе. Сегодня мы возлагали цветы на Пискаревском кладбище накануне Дня Победы. У всей команды нормальное настроение. Такое бывает в футболе. Нужно работать над теми моментами, которые приводят к потере очков. В игре «Зенита» нет кризиса. Есть небольшие недоработки в завершающей стадии, но это все можно исправить. Футболисты «Зенита» много раз доказывали, что могут забивать голы. Сейчас мяч не идет в ворота, но это временно», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В последних четырех матчах у «Зенита» два поражения и две ничьи. В 28 туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА на «Газпром Арене».