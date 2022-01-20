Аренда Языджи обойдется ЦСКА в 350 тысяч евро
Агент Языджи рассказал о финансовых условиях перехода полузащитника в ЦСКА
Адем Чебечи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, рассказал о финансовых условиях перехода своего клиента в ЦСКА.
«Языджи присоединится к ЦСКА в четверг, — приводит слова Чебечи ТАСС. — Выкуп контракта Языджи не является обязательным для ЦСКА. Сумма выкупа — 12 миллионов евро. Стоимость аренды — 350 тысяч евро».
24-летний турок перешел в московский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль».
Источник: https://tass.ru/sport/13470419
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