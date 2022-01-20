Аренда Языджи обойдется ЦСКА в 350 тысяч евро

Агент Языджи рассказал о финансовых условиях перехода полузащитника в ЦСКА

Адем Чебечи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, рассказал о финансовых условиях перехода своего клиента в ЦСКА.

«Языджи присоединится к ЦСКА в четверг, — приводит слова Чебечи ТАСС. — Выкуп контракта Языджи не является обязательным для ЦСКА. Сумма выкупа — 12 миллионов евро. Стоимость аренды — 350 тысяч евро».