Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:49

Аренда Языджи обойдется ЦСКА в 350 тысяч евро

Агент Языджи рассказал о финансовых условиях перехода полузащитника в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Адем Чебечи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, рассказал о финансовых условиях перехода своего клиента в ЦСКА.

«Языджи присоединится к ЦСКА в четверг, — приводит слова Чебечи ТАСС. — Выкуп контракта Языджи не является обязательным для ЦСКА. Сумма выкупа — 12 миллионов евро. Стоимость аренды — 350 тысяч евро».

24-летний турок перешел в московский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «Лилль».

Источник: https://tass.ru/sport/13470419
Футбол
РПЛ
ФК Лилль
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Реклама, шоу и президентская стипендия: сколько зарабатывает Алина Загитова
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Радимов: «Мне очень нравится Семак. У него три подряд чемпионства»
Языджи стал игроком ЦСКА, «Зенит» интересуется Юри Алберто, «Рубин» подпишет Лисаковича
Бруно Фукс может вернуться в Бразилию
«Спартак» на сборах: респект от «Легии», тотальная закрытость и изменения в рационе
Форвард «Монако» Изидор близок к переходу в «Локомотив»
Сосницкий присоединился к штабу Черевченко в «Химках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов: «Мне очень нравится Семак. У него три подряд чемпионства»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости