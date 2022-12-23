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Сегодня, 15:45

Новым главным тренером «Краснодара» может стать серб Ивич из «Маккаби»

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Владимир Ивич.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», «Краснодар» интересуется главным тренером «Маккаби» из Тель-Авива Владимиром Ивичем. Об этом также информируют порталы ynet.co.il, walla.co.il, sport5.co.il и one.co.il.

Предложение «Краснодара» по 45-летнему сербскому специалисту было сделано пару недель назад. СМИ утверждают, что «Маккаби» уже начал поиски другого иностранного специалиста.

Как пишет Ynet, «Краснодар» предложил Ивичу зарплату, превышающую миллион евро в сезон. При этом его заработная плата в израильском клубе составляет 800 тысяч евро за сезон.

Ивич работал ранее в «Маккаби» с 2018 по 2020 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом страны (2018/19 , 2019/20).

После 17 туров «Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Эли Швидлер

Футбол
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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