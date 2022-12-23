Федун — о возможном переходе в Азию: «Лучше лечиться, есть надежда на выздоровление»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал короткий комментарий после заседания исполкома РФС.

«Я скажу так — лучше лечиться, есть надежда на выздоровление. Просто умереть ничего не может», — сказал Федун.

Ожидалось, что на заседании будет обсуждаться вопрос выхода РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.