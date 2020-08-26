Новиков рассказал о состоянии Комличенко, который не попал в стартовый состав

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о состоянии нападающего Николая Комличенко. Форвард, вызванный в сборную России, в игре с «Зенитом» (1:0) вышел на замену.

— Коля физически выглядит прекрасно, после болезни набрал кондиции, хорошо играет, он полностью готов к матчам за сборную, — сказал Новиков. — То, что сегодня Комличенко вышел только на замену связано исключительно с особенностями игры защитников «Зенита». Мы посчитали, что им будет сложнее действовать против Игбуна. (Константин Алексеев)