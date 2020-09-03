5-й тур РПЛ: решения ЭКС по обращениям «Ахмата», «Динамо», «Уфы», «Сочи», «Зенита» и «Ротора»

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов «Ахмата», «Динамо», «Уфы», «Сочи», «Зенита» и «Ротора» на качество судейства, сообщает сайт РФС.

«Локомотив» — «Ахмат»

«Ахмат» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизоде с удалением Антона Швеца на 90-й минуте матча.

Решение комиссии: судья ошибочно удалил игрока «Ахмата» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Ахмата» Антон Швец не совершал удара соперника рукой по лицу. Судья правильно вынес ему предупреждение за задержку, которая послужила поводом к началу конфронтации.

Одним из инициаторов и участником данной конфронтации выступал игрок «Ахмата», и он должен был быть наказан вторым предупреждением за данное нарушение Правил, но не прямой красной карточкой за удар соперника рукой по лицу. Комиссия отмечает, что в таком случае у судьи были веские основания для наказания предупреждением и второго инициатора конфронтации — игрока «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

«Динамо» — «Зенит»

«Динамо» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Станислава Васильева в эпизоде с удалением Дмитрия Скопинцева на 71-й минуте матча.

Решение комиссии: судья ошибочно удалил игрока «Динамо» на 71-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев выполнил данную атаку соперника на умеренной скорости, имея явное намерение сыграть в мяч. Точка контакта игроков находится «внизу», в защищенной бутсой части стопы, ступня которой только поставлена на поле и не несла на себе массу всего тела (не была единственной опорной ногой). Комиссия отмечает, что футболист «Динамо» не создает явную угрозу безопасности соперника данным действием, несмотря на выполнение подката прямой ногой и заметное на стоп-кадре подворачивание его лодыжки.

«Тамбов» — «Сочи»

«Сочи» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Матюнина в трех эпизодах матча: решения не назначать 11-метровые удары в ворота «Тамбова» (40-я и 43-я минута) и не удалять игрока «Тамбова» Павла Карасева (66-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Тамбова» на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что рука защитника ФК «Тамбов» находится в естественной позиции и не увеличивает тело. Футболист не совершает движения рукой к мячу, его действия направлены на уклонение от данного контакта.

Комиссия отмечает схожесть данного контакта руки и мяча с эпизодом матча «Рубин» — «Урал» (45+1-я минута), разбор которого опубликован на официальном сайте РФС.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ФК «Тамбов» на 43-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что рука защитника «Тамбова» находится в естественной позиции, прижата к телу и не увеличивает его. Футболист не совершает движения рукой к мячу, его действия направлены на уклонение от данного контакта.

3. Судья правильно не удалил игрока «Тамбова» на 66-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что футболист «Тамбова» Павел Карасев не совершал наступ на ногу соперника, а лишь «подбил» его ногу, находившуюся в воздухе, что трактуется правилами игры как подножка. Судья правильно ограничился назначением штрафного удара, не применив к нарушителю дисциплинарных санкций.

«Динамо» — «Зенит»

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Станислава Васильева в двух эпизодах матча: решение не назначать 11-метровый удар в ворота «Динамо» (46-я минута) и удаление Вильмара Барриоса (83-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Динамо» на 46-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что между защитником «Динамо» Шарлем Каборе и нападающим «Зенит» Малкомом произошел небольшой контакт, имеющий признаки задержки соперника рукой. Данный контакт был очень сильно ограничен по времени и прилагаемому усилию и не стал сам по себе единственной причиной падения игрока «Зенита», тело которого стало разворачиваться в направлении, противоположном приложению усилия со стороны защитника «Динамо».

Комиссия ожидает, что судьи будут наказывать техническими и соответствующими им дисциплинарными санкциями только явные, отчетливые задержки и толчки любого рода, которые должны находиться в прямой причинно-следственной связи с характером дальнейшего движения соперника.

2. Судья ошибочно удалил игрока «Зенита» на 83-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что Правила игры в данном игровом эпизоде нарушил футболист «Динамо» Николай Комличенко, который вместо ведения борьбы за верховой мяч с Вильмаром Барриосом из «Зенита» инициирует физический контакт с соперником, блокируя его продвижение и «подсаживаясь» под него. В действиях игрока «Зенита», стремившегося сыграть в мяч, признаки нарушения правил отсутствуют.

«Ротор» — «Спартак»

«Ротор» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча.

Решение комиссии: судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора «на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий «Спартака» Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара.