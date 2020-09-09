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Эксперт РФС объяснил, почему Безбородов не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Краснодаром»

19:47
Владислав Безбородов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Безбородов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Член Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Юрий Баскаков объяснил, почему арбитр Владислав Безбородов принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота ЦСКА в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Безбородова в эпизоде с решением не назначать 11-метровый удар в ворота ЦСКА на девятой минуте матча после падения форварда «быков» Маркуса Берга.

«Мнение экспертной комиссии: небольшой контакт, который произошел в ногах между нападающим и защитником в борьбе за мяч, не является причиной падения футболиста «Краснодара», — сказал Баскаков на видео, опубликованном в Youtube-канале РФС. — По мнению комиссии, здесь вообще нет нарушения правил. В таких случаях судьям рекомендуется продолжить игру».

Полное видео с разбором спорных моментов доступно здесь.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=-gQa2QKiLkQ&feature=youtu.be

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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