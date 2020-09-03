Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. На нем был рассмотрен эпизод матча 5-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Спартак» (0:1), в котором в ворота клуба из Волгограда был назначен пенальти.

Решение комиссии: судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча, сообщает сайт РФС.



«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий «Спартака» Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара», — говорится в сообщении.

— Ну что тут сказать, — вздыхает главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич. — В том туре был похожий эпизод в матче «Динамо» — «Зенит». Имею в виду падение Малкома. Но там арбитр не увидел фола, не назначил ничего. В наши же ворота поставили пенальти за падение Соболева. Ничего уже не изменишь. Я оказался прав. Соболеву за падение надо было давать «Оскара». Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре. Счет на табло. Но судьи тоже должны нести ответственность за решения, которые влияют на результат матча. (Виталий Айрапетов)

Александр Хацкевич: «Так, как нырял Соболев, нужно дать «Оскар» за артистизм»