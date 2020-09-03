Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. На нем был рассмотрен эпизод матча 5-го тура Тинькофф РПЛ «Ротор» — «Спартак» (0:1), в котором в ворота клуба из Волгограда был назначен пенальти.

Решение комиссии: судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча, сообщает сайт РФС.



«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что нападающий «Спартака» Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара», — говорится в сообщении.

— Если честно, я пока не видел этого сообщения, — сказал корреспонденту «СЭ» генеральный директор «Спартака Шамиль Газизов. — Могу сказать только одно. Может быть, если бы этого пенальти не было, «Спартак» играл бы еще сильнее и забил бы еще больше. Возможно, этот момент нас бы мобилизовал. Но если судья ошибся, то, конечно, это печально.

— После громкого заявления Леонида Федуна о том, что «Спартак» может сняться с чемпионата, арбитры адекватнее, на ваш взгляд, судят вашу команду?

— Ну вы же знаете мою позицию. Я стараюсь меньше говорить о судействе. Понимаю, что они тоже ошибаются. Это очень тонкая грань. Мне бы не хотелось затрагивать эту тему.

— Как восприняли отстранение от судейства Казарцева и решение Еськова приостановить карьеру?

— РФС вынес вот такое решение. (Виталий Айрапетов)