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Источник: «Нижний Новгород» может забрать Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки

«РБ Спорт»: «Нижний Новгород» может забрать Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Нижний Новгород» может забрать Кирилла Новикова на пост главного тренера только при условии выплаты неустойки, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, у Новикова в контракте с «Нефтехимиком» есть пункт о выплате неустойки в случае ухода из клуба до завершения договора, который рассчитан до конца сезона-2022/23.

Отмечается, что сумма неустойки составляет 3 миллиона рублей. На данный момент в «Нижнем» нет решения по кандидатуре на тот случай, если «Локомотив» договорится с Михаилом Галактионовым.

13 октября Новиков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что может возглавить «Нижний Новгород».

Ранее Telegram-канал «Это футбол, брат» сообщил, что 41-летний специалист сменит в нижегородском клубе Галактионова, который, в свою очередь, станет главным тренером «Локомотива».

11 октября сообщалось, что в переговорах «Локомотива» с Галактионовым возникли затруднения.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/chtoby-zabrat-novikova-u-neftehimika-nizhnemu-nuzhno-zaplatit-3-mln-rublej/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.9336290939
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нефтехимик
ФК Нижний Новгород
Кирилл Новиков
Михаил Галактионов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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